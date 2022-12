Christian benning percussion group Théâtre de la Ville – L’Espace Cardin Paris Catégories d’évènement: île de France

Destiné à toutes les oreilles, ce concert fera entendre des oeuvres signées Ravel, Beethoven et Chick Corea, mais aussi Cage, Glentworth et Zivkoviæ. Un concert de percussions est toujours un événement familial, et un spectacle visuel autant que sonore. Créée par le multipercussionniste Christian Benning, la formation qui porte son nom aborde des répertoires d’une diversité fascinante. Destiné à toutes les oreilles, ce concert fera entendre des oeuvres signées Ravel, Beethoven et Chick Corea, mais aussi Cage, Glentworth et Zivković. À l’issue du spectacle, les musiciens présenteront leurs instruments et répondront aux questions des curieux lors d’un atelier. Théâtre de la Ville – L’Espace Cardin 1, avenue Gabriel 75008 Paris Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2022-2023/musiques/christian-benning-percussion-group 01 42 74 22 77 https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2022-2023/musiques/christian-benning-percussion-group

