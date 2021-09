Paris Pavillon Carré de Baudouin île de France, Paris Christelle Oyiri (Crystallmess) et Fanta Sylla Pavillon Carré de Baudouin Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Christelle Oyiri (Crystallmess) et Fanta Sylla Pavillon Carré de Baudouin, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 21h

gratuit

FILM SYLLABUS – Installation / Vidéo / Performance / Musique Film Syllabus est un rendez-vous consacré à l’intersection entre la jeune garde du cinéma expérimental et celui d’une forme plus narrative. Imaginé comme une collaboration entre l’artiste multidisciplinaire Christelle Oyiri (Crystallmess) et l’autrice et critique cinéma Fanta Sylla, Film Syllabus entend explorer les thèmes du récit initiatique en ce jour de Nuit Blanche. En partenariat avec : AMS Booking/Nadsat Avec le soutien de : Mairie du 20e Nuit Blanche -> Nuit Blanche Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant Paris 75020

3bis : Pelleport (557m) 3, 3bis : Gambetta (655m) 2 : Ménilmontant 26 et 96 arrêt Pyrénées / Ménilmontant

Contact :Pavillon Carré de Baudouin https://www.pavilloncarredebaudouin.fr/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-02T21:00:00+02:00

© Crystallmess

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Pavillon Carré de Baudouin Adresse 121 rue de Ménilmontant Ville Paris lieuville Pavillon Carré de Baudouin Paris