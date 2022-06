Christelle Dalmasso • Arts plastiques en juin à Allègre Allègre Catégories d’évènement: Allègre

Haute-Loire

Christelle Dalmasso • Arts plastiques en juin à Allègre, 29 juin 2022 17:30, Allègre. L’association La Coccinelle a le plaisir de vous annoncer une animation Bricolage • Arts plastiques, tous les mercredis du mois de juin ? Animée par Christelle Dalmasso, cette activité aborde les sujets suivants : • 1er juin de 13h30 à 14h30 : sculpture & manipulations de fils de fer

• 8 juin, de 13h30 à 14h30 : collages hétéroclites sur objets divers

• 15 juin, de 17h30 à 18h30 : prise de vue, compo d’une affiche en collages

• 22 juin, de 17h30 à 18h30 : cabanes (maquettes en carton, mousses, peinture)

• 29 juin, de 17h30 à 18h30 : dessiner ou modeler des coccinelles Chacun est invité à apporter son matériel en fonction des sujets. Pour adultes et/ou enfants accompagnés. Rendez-vous à la Coccinelle

8 rue Notre-Dame de l’Oratoire à Allègre

Détails Heure : 17:30 - 18:30 Catégories d’évènement: Allègre, Haute-Loire Site : https://coccinelle.cafe/ Autres Lieu Espace culturel associatif d'Allègre La Coccinelle Adresse La Coccinelle • 8 rue Notre-Dame de l'Oratoire Ville Allègre Organisateur Espace culturel associatif La Coccinelle Tarif 0

