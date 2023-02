Christelle Chollet – Reconditionnée (Tournée) CASINO BARRIÈRE ENGHIEN, 10 février 2023, ENGHIEN LES BAINS.

Christelle Chollet – Reconditionnée (Tournée) CASINO BARRIÈRE ENGHIEN. Un spectacle à la date du 2023-02-10 20:30. Tarif : 24.0 à 49.5 euros.

Pour son nouveau spectacle « Reconditionnée » retrouvez une Christelle que vous n’avez jamais vue. Dans la peau d’une love coach, d’une DJ, d’un taureau, d’une influenceuse, d’une prof, d’une prédatrice sexuelle, etc. Des stand Up et des tubes revisités à la sauce Chollet.. « Désopilante et Brillante » Le Figaro « La Rock Star de l’Humour » Le Parisien « Talent, Truculence et Férocité » Télé 7 Jours Un one woman show musical écrit par Christelle CHOLLET et Rémy CACCIA Mis en scène par Rémy CACCIA Durée 1H30 Une Production Cabucho Exploitation Christelle Chollet

CASINO BARRIÈRE ENGHIEN ENGHIEN LES BAINS 3 avenue de Ceinture 95880

Pour son nouveau spectacle « Reconditionnée » retrouvez une Christelle que vous n’avez jamais vue. Dans la peau d’une love coach, d’une DJ, d’un taureau, d’une influenceuse, d’une prof, d’une prédatrice sexuelle, etc.

Des stand Up et des tubes revisités à la sauce Chollet..

« Désopilante et Brillante » Le Figaro

« La Rock Star de l’Humour » Le Parisien

« Talent, Truculence et Férocité » Télé 7 Jours

Un one woman show musical écrit par Christelle CHOLLET et Rémy CACCIA

Mis en scène par Rémy CACCIA

Durée 1H30

Une Production Cabucho Exploitation

