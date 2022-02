CHRISTELLE CHOLLET : RECONDITIONNÉE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

CHRISTELLE CHOLLET : RECONDITIONNÉE Toulouse, 17 février 2022, Toulouse. CHRISTELLE CHOLLET : RECONDITIONNÉE CAFÉ THÉÂTRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse

2022-02-17 – 2022-02-18 CAFÉ THÉÂTRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri

Toulouse Haute-Garonne Retrouvez une Christelle que vous n’avez jamais vue ! Dans la peau d’une love coach, d’une DJ, d’un taureau, d’une influenceuse, d’une prof, d’une prédatrice, d’une citadine qui a changé de vie. Une ronde de personnages, de stand up et de tubes revisités à la sauce Chollet. Sketchs, folie et rock’n’roll, Christelle Chollet ressort ses griffes, accompagnée de ses fidèles musiciens. Amateurs de bons moments, à vos agendas ! Retrouvez une Christelle que vous n’avez jamais vue ! Dans la peau d’une love coach, d’une DJ, d’un taureau, d’une influenceuse, d’une prof, d’une prédatrice, d’une citadine qui a changé de vie. Une ronde de personnages, de stand up et de tubes revisités à la sauce Chollet. Sketchs, folie et rock’n’roll, Christelle Chollet ressort ses griffes, accompagnée de ses fidèles musiciens. CAFÉ THÉÂTRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse CAFÉ THÉÂTRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Ville Toulouse lieuville CAFÉ THÉÂTRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

CHRISTELLE CHOLLET : RECONDITIONNÉE Toulouse 2022-02-17 was last modified: by CHRISTELLE CHOLLET : RECONDITIONNÉE Toulouse Toulouse 17 février 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne