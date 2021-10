Christelle Chollet : nouveau spectacle Royale Factory, 6 janvier 2022, Versailles.

Christelle Chollet : nouveau spectacle

du jeudi 6 janvier 2022 au samedi 8 janvier 2022 à Royale Factory

Christelle Chollet revient en 2022 avec un nouveau spectacle et des nouveaux personnages : la prof de musique, la complotiste, l’écologiste, etc. Elle survole les grands thèmes de ces dernières années : les mensonges, l’argent, les complexes, Les séries (Netflix)… etc. Christelle Chollet ressort ses griffes, accompagnée de ses fidèles musiciens et de son non moins fidèle chien, Jean-Michel. « Désopilante et Brillante » Le Figaro « La Rock Star de l’Humour » Le Parisien « Talent, Truculence et Férocité » Télé 7 Jours

Tarif Unique 28€

Christelle Chollet revient en 2022 avec un nouveau spectacle et des nouveaux personnages.

Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-06T20:30:00 2022-01-06T22:00:00;2022-01-07T20:30:00 2022-01-07T22:00:00;2022-01-08T20:30:00 2022-01-08T22:00:00