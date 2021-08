Le Haillan L'Entrepôt Gironde, Le Haillan Christelle Chollet L’Entrepôt Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

**CHRISTELLE CHOLLET / N°5 DE CHOLLET** **Écrit par Christelle Chollet et Rémy Caccia** **Mise en scène : Rémy Caccia** N°5 de Chollet : « Une femme sans parfum est une femme sans avenir » (Coco Chanel). Le 5e show de la diva de l’humour a des parfums de scandale, de vérité et de folie. Décoiffante et décoiffée, rebelle et blonde, dans son N°5 l’humoriste devient rockstar. « _C’est mon 5e spectacle, le temps passe trop vite. Rendez-vous compte, quand j’ai commencé l’Empiafée, Chirac était président de la République. En 5 spectacles j’ai connu 4 présidents, le grand, le petit, le gros et le jeune. » « Il faut créer de nouvelles poupées Barbie qui ressemblent aux femmes de la vie d’aujourd’hui comme Barbie divorcée. Elle aurait la maison de Ken, la voiture de Ken, la pension de Ken._ » « _Attention je peux vous faire un merdley des années 80. Comme son nom l’indique c’est un Medley mais uniquement avec des chansons de merde_. » **Christelle Chollet** « _Une réelle performance. Standing ovation méritée !_ » **Télérama** « _Rock star en puissance !_ » **Le Parisien** « _Digne de Broadway !_ » **Direct Matin** _REPORT du 11 octobre 2020 >>> Vos billets restent valables pour ce spectacle_ **[https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/christelle-chollet/](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/christelle-chollet/)** Humour L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan Gironde

