Christelle Chollet – L’Empiafée 2.0 – Théâtre de la Tour Eiffel (Paris) THEATRE DE LA TOUR EIFFEL, 31 décembre 2023, PARIS.

Christelle Chollet – L’Empiafée 2.0 – Théâtre de la Tour Eiffel (Paris) THEATRE DE LA TOUR EIFFEL. Un spectacle à la date du 2023-12-31 à 21:00 (2023-09-28 au ). Tarif : 34.6 à 87.3 euros.

CABUCHO EXPLOITATION (Lic: 1-R-2019-000704 / 008390) présente CHRISTELLE CHOLLET« L’Empiafée 2.0 » Un pianiste ensmokingué attaque les premières notes de « L’Hymne à l’amour ». Son envolée est interrompue par l’irruption volcanique de Christelle Chollet bottées et casquée façon livreur UBER -EAT…La « SOS Chanteuse » vient remplacer au pied levé Edith Piaf et se laisse vite aller à des confidences façon « stand up ».Entre sketches et tubes de Piaf revisités, « la sale môme » est de retour. Distribution :Acteurs :Christelle CholletMetteur en scène : Rémy CacciaDurée : 1h30Presse :« Un vrai choc, c’est une bombe» Figaroscope« L’Irrésistible et décomplexée Christelle Chollet compose un époustouflant numéro » Le Parisien « La jolie môme aussi piquée que piquante » le Canard Enchanté« Un talent insolent qui lui permet tout » Télérama« La sale möme, réussit un exercice de style original et caustique . » L’Express« Temp Ê te comique ! » L’Officiel des Spectacles- Tarif VIP = Coupe de champagne offerte. Christelle Chollet

Votre billet est ici

THEATRE DE LA TOUR EIFFEL PARIS 4 square Rapp Paris

CABUCHO EXPLOITATION (Lic: 1-R-2019-000704 / 008390) présente

CHRISTELLE CHOLLET

« L’Empiafée 2.0 »

Un pianiste ensmokingué attaque les premières notes de « L’Hymne à l’amour ». Son envolée est interrompue par l’irruption volcanique de Christelle Chollet bottées et casquée façon livreur UBER -EAT…

La « SOS Chanteuse » vient remplacer au pied levé Edith Piaf et se laisse vite aller à des confidences façon « stand up ».

Entre sketches et tubes de Piaf revisités, « la sale môme » est de retour.

Distribution :

Acteurs :Christelle Chollet

Metteur en scène : Rémy Caccia

Durée : 1h30

Presse :

« Un vrai choc, c’est une bombe» Figaroscope

« L’Irrésistible et décomplexée Christelle Chollet compose un époustouflant numéro » Le Parisien

« La jolie môme aussi piquée que piquante » le Canard Enchanté

« Un talent insolent qui lui permet tout » Télérama

« La sale möme, réussit un exercice de style original et caustique . » L’Express

« Temp Ê te comique ! » L’Officiel des Spectacles

– Tarif VIP = Coupe de champagne offerte.

.34.6 EUR34.6.

Votre billet est ici