CHRISTELLE CHOLLET – CHRISTELLE CHOLLET – RECONDITIONNEE THEATRE A L’OUEST Auray, vendredi 5 avril 2024.

Retrouvez Christelle Chollet dans son nouveau spectacle. Une Christelle que vous n’avez jamais vue, dans la peau de NABILOU l’influenceuse, de FERDINAND le taureau, d’une prédatrice sexuelle, d’une prof de musique, d’une love coach, d’une DJ et des tubes reconditionnés à la sauce Chollet.Sketches, Folie et Rock’n’roll, Christelle Chollet ressort ses griffes, accompagnée de ses fidèles musiciens.UN ONE WOMAN SHOW MUSICAL E´CRIT PAR CHRISTELLE CHOLLET ET RÉMY CACCIAMIS EN SCE`NE PAR RÉMY CACCIADURE´E 1H30

Tarif : 31.20 – 31.20 euros.

Début : 2024-04-05 à 19:00

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56