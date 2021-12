Le Mans L'Espal Le Mans, Sarthe Chrisophe quelque-chose L’Espal Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Chrisophe quelque-chose L’Espal, 26 janvier 2022, Le Mans. Chrisophe quelque-chose

du mercredi 26 janvier 2022 au jeudi 27 janvier 2022 à L’Espal

Un neuro-scientifique, venu très gentiment vous parler des troubles de la mémoire et de la relativité de notre identité personnelle, se trouvera confronté à des phénomènes plus ou moins paranormaux qui envahiront progressivement le plateau et finiront par lui compliquer très sérieusement la tâche… Un neuro-scientifique, venu très gentiment vous parler des troubles de lamémoire et de la relativité de notre identité personnelle, se trouvera confronté à des phénomènes plus ou moins paranormaux. L’Espal 60 rue de l’Esterel, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T19:00:00 2022-01-26T20:00:00;2022-01-27T20:00:00 2022-01-27T21:00:00

