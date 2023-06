Exposition « Voyage vers le centre » Art digital CHRIS’ART&TIC Opio Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Exposition « Voyage vers le centre » Art digital 4 août – 16 septembre CHRIS'ART&TIC Opio

Du cadre du tableau au dehors du cadre avec la sculpture, du néolithique au numérique, de infiniment petit à l’infiniment grand, du local au global, voilà le monde que l’artiste vous propose de visiter. L’artiste s’inspire du land art en utilisant le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, pierre, plume végétaux …) ou en utilisant ses graphismes , ses sculptures, ses installations pour créer ses œuvres digitales. Elle transporte la nature dans l’intimité de l’habitat ou des espaces professionnelles. CHRIS’ART&TIC 22, chemin du Moulin 06650 Opio Opio 06650 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 84 53 69 40 https://www.christine-spiteri-art.fr/nous-contacter https://www.facebook.com/christinespiteriartiste [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 53 69 40 »}] Voiture, bus parking gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T10:30:00+02:00 – 2023-08-04T19:00:00+02:00

2023-08-04T10:30:00+02:00 – 2023-08-04T19:00:00+02:00
2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00
CHRIS'ART&TIC
22, chemin du Moulin 06650 Opio

