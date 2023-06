Exposition « Un air de méditerranée » CHRIS’ART&TIC Opio, 30 juin 2023, Opio.

Exposition « Un air de méditerranée » 30 juin – 29 juillet CHRIS’ART&TIC Entrée libre

L’artiste vous propose un voyage autour de la méditerranée dans le monde des déesses et de la mythologie, dépaysement assuré.

Cette exposition a pour objet de vous faire découvrir différentes formes d’expression artistique, échange et partage culturel. De la Grèce à l’Egypte voyage autour du bassin méditerranéen à la découverte de ces mythes et mythologies

L’artiste s’inspire des mythologies du bassin méditerranéen pour aller à la rencontre de civilisations anciennes, mais ci proche de notre réalité actuelle en vous proposant un bon quantique pour un voyage hors du temps.

CHRIS'ART&TIC 22, chemin du Moulin 06650 Opio Opio 06650 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 06 84 53 69 40 https://www.christine-spiteri-art.fr/nous-contacter https://www.facebook.com/christinespiteriartiste

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T10:00:00+02:00 – 2023-06-30T19:00:00+02:00

2023-07-29T10:00:00+02:00 – 2023-07-29T19:00:00+02:00

©christine spiteri