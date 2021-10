CHRIS POTTER TRIO [COMPLET] Pavillon République, 14 octobre 2021, Toulouse.

Pavillon République, le jeudi 14 octobre à 20:30

**Chris Potter,** saxophones **/ Craig Taborn,** piano**,** fender rhodes **/ Nasheet Waits,** batterie Célébré et reconnu très tôt comme l’un des musiciens majeurs de notre époque, le saxophoniste (ténor et soprano), compositeur et merveilleux chef d’orchestre, Chris Potter est l’auteur prolifique d’une quinzaine d’albums. Depuis son irruption, à 18 ans (!) sur la scène new-yorkaise en 1989 aux côtés de Red Rodney (qui avait joué avec Charlier Parker), l’artiste a forgé son expérience d’instrumentistes, de compositeur-arrangeur et de sideman. Ses multiples collaborations croisent, entre autres, les routes d’Herbie Hancock, Dave Holland, John Scofield, le Mingus Big Band, Jim Hall, Steely Dan… À 50 ans, après les publications d’albums remarqués (_Unspoken_ en 1997, _Vertigo_ en 1998, _Gratitude_ en 2001 et _Traveling Mercies_ en 2002), il fait toujours preuve d’un penchant irrépressible pour la prise de risque et le changement de genre musicaux. Une nature ! Plus d’information : [[www.chrispottermusic.com](www.chrispottermusic.com)](www.chrispottermusic.com) [[www.facebook.com/chrispottermusic](www.facebook.com/chrispottermusic)](www.facebook.com/chrispottermusic) [[https://www.youtube.com/watch?v=AluJK3Bf-As](https://www.youtube.com/watch?v=AluJK3Bf-As)](https://www.youtube.com/watch?v=AluJK3Bf-As)

Tarif unique : 5 € / assis – Tout public

IN / CLUB NEW YORK

Pavillon République 1 boulevard de la marquette 31090 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



2021-10-14T20:30:00 2021-10-14T22:00:00