Chris Jennings invite Nguyên Lê pour un concert inédit Le Comptoir, 5 février 2022, Fontenay-sous-Bois.

Chris Jennings invite Nguyên Lê pour un concert inédit

Le Comptoir, le samedi 5 février 2022 à 19:00

“Voici plus d’une décennie écoulée à jouer avec Nguyên Lê dans beaucoup de ses groupes, invité récemment sur mon dernier album et en concert avec mon projet Chris Jennings Drum’n Koto, j’ai eu le désir de partager avec le public ce voyage musical témoin de notre parcours ensemble sous la forme de ce duo intime” C.J Ce concert unique que nous proposent ces deux immenses musiciens globe-trotters s’inspire du 3e album en cours, contrebasse solo de Chris Jennings, initié dans l’air incroyable des montagnes Rocheuses du Canada au Centre des Arts de Banff, qui puise à la source de ses autres projets, se nourrit de ses diverses influences et expériences musicales. Ce n’est pas un hasard s’il convie au voyage l’un des guitaristes le plus virtuose et créatif du 21e siècle partageant tous les deux leur son original et polyglotte. Chris Jennings s’est imposé ces dernières années comme sideman tant en Europe qu’à l’étranger avec Joachim Kuhn, Dhafer Youssef, Nguyên Lê, Titi Robin, Gregory Privat, David Linx, Céline Bonacina et Macha Gharibian pour n’en citer que quelques-uns et son répertoire englobe des références venues du jazz, de la musique persane, indienne, scandinave, turque, de musique traditionnelle algérienne, mais aussi d’influences pop, rock, électronique, brésilienne entre autres… Le guitariste & compositeur Nguyên Lê, né à Paris de parents vietnamiens, incarne la mosaïque multiculturelle qui fait vibrer la scène du jazz & de la world music dans la capitale française. Il a développé un son distinctif qui englobe les influences du rock, funk, du jazz autant que les musiques d’Inde, du Maghreb & du Vietnam. Lê a collaboré avec des musiciens majeurs du monde entier comme Ultramarine, l’O.N.J., Michel Portal, Ornette Coleman, Ray Charles, Peter Erskine, Vince Mendoza, Cheb Mami, Chaurasia, Herbie Hancock, Youn Sun Nah, Dhafer Youssef… Il rejoint les Frisell, Scofield, Stern, & Holdsworth dans le monde post-hendrixien de la guitare jazz & est devenu un des guitaristes et compositeurs les plus inventifs d’aujourd’hui. [https://youtu.be/rld3cSWi3Ds](https://youtu.be/rld3cSWi3Ds)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Les Apéros ma non troppo

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T19:00:00 2022-02-05T21:00:00