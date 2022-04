CHRIS GAVIN La Dame du Mont Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Chris Gavin Vous le connaissez sûrement, sinon vous aurez l’immense plaisir de le découvrir. Il est le directeur artistique de la Danceteria et Dj/Producteur. Sa musique, profonde, mélodique et forte, brouillant les frontières entre house progressive et dark edge techno, a été soutenue par de nombreux artistes de qualité tels que : John Digweed, Laurent Garnier, Sasha, Guy J, Dave Seaman, Danny Tenaglia, Nick Warren, Hernan Cattaneo, Noir, Audiofly, Martin Roth, Omid 16B, Carl Cox, Tiesto, pour n’en nommer que quelques-uns… Venez nombreux taper du pied avec cet incontournable marseillais

Entrée libre

♫DEEP HOUSE♫ La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T21:30:00 2022-04-23T01:30:00

