Américain francophile, Chris Garneau s’est fait connaître avec ses deux premiers albums Music For Tourists (2006) et El Radio (2009), qui posaient les bases d’une pop folk baroque, tout en sensibilité, acoustique (piano, guitare) et aux arrangements riches (cordes, cuivres, …). En 2011, Pedro Almodovar se sert de sa reprise de Between the Bars d’Elliott Smith pour son film La piel que habito. Puis le musicien se tourne vers des instrumentations plus électriques, voire électroniques, sur Winter Games en 2013, album introspectif mêlant spleen et belles éclaircies. Yours, sortie en 2018, prend de l’amplitude et continue d’explorer les territoires sonores, entre dream-pop, et mélodies épurées. Son dernier album The Kind, à travers lequel il se révèle et se découvre dans toute son intimité, avec l’approche plus minimaliste et instinctive de ses débuts. Enregistré dans une église-studio, cet album le libère et le guérit du deuil de son père, souvenir d’une masculinité trop affirmée.

Chris Garneau – Mardi 8 février – 20h30

