Yo’s BREW, le samedi 12 juin à 20:00

Une soirée folk/rock où Chris nous présentera son nouvel album « Letters » (un petit bijou) et nous entraînera dans des reprises magiques. Une superbe voix et un guitariste excellent : envoûtement garanti ! Le tout dans un pub à la super méga terrasse, aux bonnes boissons qui vont bien ; ) et aux planchas succulentes. Parking facile et gratuit.

Entrée libre

♫FOLK ROCK♫ Yo's BREW Z.A.C. de St Esteve 13360 Roquevaire

2021-06-12T20:00:00 2021-06-12T22:00:00

