Chris DANIEL chante Neil YOUNG & Bob DYLAN Club 27 Marseille, samedi 3 février 2024.

Chris DANIEL chante Neil YOUNG & Bob DYLAN ♫♫♫ Samedi 3 février, 19h30 Club 27 10 €, Adhésion annuelle 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T19:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T19:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00

Chris DANIEL chante Neil YOUNG & Bob DYLAN.

Un concert exclusif et inédit où les grands succès et les morceaux plus confidentiels des deux géants américains seront interprétés par notre musicien marseillais.

Baigné dans la musique de ces deux artistes légendaires depuis son adolescence, Chris DANIEL fera résonner au son de sa guitare et ses harmonicas la musique de deux des pères fondateurs de la folk.

Il sera accompagné par ses Guests

Elie COQUARD à l’harmonica et Emi KELLEY à la guitare

➡️ Ouverture des portes et Apéro :19 H30

➡️ Début du concert 20 H 30

PAF 10 €

Adhésion annuelle 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Assiette végétale *

✅️ NEW Salade de pâtes *

✅ Vins, bières, Punch*, Sangria* et Soft

✅️ SURPRISE *- « Le Prosecco Club 27 »

✅️ Dessert * cake poire chocolat

* Fait maison

☎️ Réservations par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

⚠️ Pour adhérer au Club 27 vous pouvez cliquer sur le lien HelloAsso ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/l-art-27/adhesions/adhesion-au-club-27

_____________________________________________________________

