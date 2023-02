CHRIS CAIN BAND & ELLIS HOOKS Beautiful Swamp Blues Festival LA GRANDE HALLE, 28 avril 2023, L UNION.

CHRIS CAIN BAND & ELLIS HOOKS Beautiful Swamp Blues Festival LA GRANDE HALLE. Un spectacle à la date du 2023-04-28 à 19:00 (2023-04-28 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

CENTRE GERARD PHILIPE (L-22-4923 / L-22-4925 / L-22-4926) presente ce concert CHRIS CAIN BAND + CHRIS BERGSON & ELLIS HOOKS + GUY VERLINDE & THE ARTISANS OF SOLACE « Chris Cain est sans conteste mon joueur de blues préféré sur la scène actuelle. C’est un guitariste absolument génial, avec la voix de B.B. King et les capacités d’Albert King. » – Joe Bonamassa L’un des plus grands compliments qu’un musicien puisse recevoir est l’éloge de ses collègues artistes. Son jeu de guitare blues inspiré du jazz est fougueux, émotionnel et toujours imprévisible. Sa voix – grinçante, habitée et puissante – ajoute de l’huile sur le feu. Ses chansons originales indélébiles gardent un pied dans la tradition du blues et les deux yeux vers l’avenir. Attention légende en vue! Guitariste virtuose — élève de Jim Hall — habité par l’âme du Delta, Chris Bergson, sacré ambassadeur du Blues ou, par MOJO, meilleur auteur moderne du genre, a joué pour les légendaires Annie Ross, Al Foster, pour Norah Jones ou John Hammond, et ouvert nombre concerts de B.B. King, Greg Allman ou Etta James, entre autres. Sa voix chaude, ses slides exécutés de main de maître, ont imposé son rhythm’n’blues funky comme une référence. À ses côtés, le bouillonnant Ellis Hooks, encore un de l’Alabama, incroyable chanteur digne héritier de ses idoles Sam Cooke, Otis Redding ou Little Milton. Guy Verlinde est sans conteste l’un des meilleurs représentants et interprètes du blues en Belgique. Il est de retour au BSBF accompagné d’un solide quartet -The Artisans of Solace. Avec ceux-ci, Guy Verlinde promet, selon ses termes « un spectacle musical intimiste où il sera question d’amour, d’échec, d’espoir et de résurrection » le tout dans une atmosphère « roots » oscillant entre folk, blues et style « Americana ». Réservation PMR :03.21.46.90.47

LA GRANDE HALLE L UNION Rue du Somport Haute-Garonne

Guy Verlinde est sans conteste l’un des meilleurs représentants et interprètes du blues en Belgique. Il est de retour au BSBF accompagné d’un solide quartet -The Artisans of Solace. Avec ceux-ci, Guy Verlinde promet, selon ses termes « un spectacle musical intimiste où il sera question d’amour, d’échec, d’espoir et de résurrection » le tout dans une atmosphère « roots » oscillant entre folk, blues et style « Americana ».

Réservation PMR :03.21.46.90.47

