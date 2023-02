Chris Brown – Under The Influence Tour Accor Arena PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Chris Brown – Under The Influence Tour Accor Arena, 23 février 2023, PARIS. Chris Brown – Under The Influence Tour Accor Arena. Un spectacle à la date du 2023-02-23 à 20:00 (2023-02-23 au ). Tarif : 52.0 à 109.3 euros. Live Nation (L.R-20-7529/L-R-22-1699) présente ce concert Le phénomène Chris Brown, lauréat de nombreux Grammy Awards, a annoncé sa tournée qui passera par l’Europe et le Royaume-Uni en 2023, avec Skillibeng comme invité spécial. COMMANDES LIMITEES A 6 PLACES.Réservations PMR : 01.46.91.57.54. Chris Brown Votre billet est ici Accor Arena PARIS 8 BOULEVARD DE BERCY Paris Live Nation (L.R-20-7529/L-R-22-1699) présente ce concert Le phénomène Chris Brown, lauréat de nombreux Grammy Awards, a annoncé sa tournée qui passera par l’Europe et le Royaume-Uni en 2023, avec Skillibeng comme invité spécial. COMMANDES LIMITEES A 6 PLACES. Réservations PMR : 01.46.91.57.54.

.52.0 EUR52.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Accor Arena Adresse 8 BOULEVARD DE BERCY Ville PARIS Tarif 52.0-109.3 lieuville Accor Arena PARIS Departement Paris

Accor Arena PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Chris Brown – Under The Influence Tour Accor Arena 2023-02-23 was last modified: by Chris Brown – Under The Influence Tour Accor Arena Accor Arena 23 février 2023 Accor Arena Paris

PARIS Paris