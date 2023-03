Chris Bergson Blues In Athéna ESPACE ATHENA, 7 avril 2023, SAINT SAULVE.

Chris Bergson Blues In Athéna ESPACE ATHENA. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:30 (2023-04-07 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

Gratuit pour les moins de 6 an(s) Chris Bergson: professeur au prestigieux Berklee College of music cet Impressionnant technicien de la guitare est le garant des racines les plus Rock et Blues du tandem . Ses influences multiples et diverses vont du Jazz au Funk Rock mais sont majoritairement tirées du Blues du Delta, du early Chicago Blues et aussi des groupes phares des années 60 et 70.??Il est par ailleurs un parolier et compositeur particulièrement inspiré, auteur lui aussi de sept albums dont plusieurs d’entre eux ont été nommés dans la liste des meilleurs disques de l’année éditée par le réputé magazine britannique « Mojo » CHRIS BERGSON CHRIS BERGSON

Votre billet est ici

ESPACE ATHENA SAINT SAULVE Place du 8 mai 1945 Nord

Gratuit pour les moins de 6 an(s)

Chris Bergson: professeur au prestigieux Berklee College of music cet Impressionnant technicien de la guitare est le garant des racines les plus Rock et Blues du tandem . Ses influences multiples et diverses vont du Jazz au Funk Rock mais sont majoritairement tirées du Blues du Delta, du early Chicago Blues et aussi des groupes phares des années 60 et 70. ?? Il est par ailleurs un parolier et compositeur particulièrement inspiré, auteur lui aussi de sept albums dont plusieurs d’entre eux ont été nommés dans la liste des meilleurs disques de l’année éditée par le réputé magazine britannique « Mojo »

.16.8 EUR16.8.

Votre billet est ici