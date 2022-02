Chraz dans « Euh… » Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Chraz dans « Euh… » Valence, 1 mai 2022, Valence. Chraz dans « Euh… » Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence

2022-05-01 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-01 Comedy Palace 12 rue Pasteur

Valence Drôme EUR Si le soleil était une orange, la terre serait un grain de riz à quelques mètres et si l’univers avait un an, nous les homo-sapiens, on ne serait là que depuis 20mn, mais est-ce une raison pour ne pas se la péter grave ? contact@comedypalace.fr +33 6 82 70 21 83 https://www.comedypalace.fr/ Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence

dernière mise à jour : 2021-08-18 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Comedy Palace 12 rue Pasteur Ville Valence lieuville Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Chraz dans « Euh… » Valence 2022-05-01 was last modified: by Chraz dans « Euh… » Valence Valence 1 mai 2022 Drôme Valence

Valence Drôme