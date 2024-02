Choyer votre cerveau Médiathèque Municipale Moussac, samedi 23 mars 2024.

Notre cerveau est l’une des structures les plus complexes que nous connaissions dans l’univers. Il est le siège de la pensée et ne demande qu’à déployer ses talents, pour peu que l’on sache en prendre soin .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 12:30:00

Médiathèque Municipale 24 rue de la font forêt

Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine mediatheque-moussac@orange.fr

