Queaux En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Queaux, Vienne Chow Gar [rattrapage du 19/06/2020] En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

Vienne

Chow Gar [rattrapage du 19/06/2020] En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Queaux. Chow Gar [rattrapage du 19/06/2020]

En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, le samedi 31 juillet à 21:00

Chow Gar

——– ### Electro-rock _**Chow Gar**_ (anciennement _**XxX**_) mêle les énergies du rock et de l’électro. Rythmes dansants, basse puissante, guitare aérienne, danse contaminante. Une musique qui prend au corps. -Benjamin Renaud : guitare – vocodeur

-Igor Polisset : batterie – sampling

-Xavier Woerly : basse – bruitismes

-Rodolphe Gentilhomme : danseur + d’images :

Clip officiel – [[https://youtu.be/lN6ZLW0lqNc](https://youtu.be/lN6ZLW0lqNc)](https://youtu.be/lN6ZLW0lqNc)

Captation de confinement #1 – Le Cirque Octave Singulier – [[https://fb.watch/4bfW4f2NMQ/](https://fb.watch/4bfW4f2NMQ/)](https://fb.watch/4bfW4f2NMQ/)

Captation de confinement #2 – Le Cluricaume Café – [[https://fb.watch/4bfQ87vt-6/](https://fb.watch/4bfQ87vt-6/)](https://fb.watch/4bfQ87vt-6/)

Captation de confinement #3 – Le Dietrich – [[https://fb.watch/4bfKYPfZHr/](https://fb.watch/4bfKYPfZHr/)](https://fb.watch/4bfKYPfZHr/) + d’infos :

[[https://www.facebook.com/CHOW-GAR-345903618946393](https://www.facebook.com/CHOW-GAR-345903618946393)](https://www.facebook.com/CHOW-GAR-345903618946393) + d’écoutes :

[[https://soundcloud.com/xxxelectrorock](https://soundcloud.com/xxxelectrorock)](https://soundcloud.com/xxxelectrorock)

[[https://www.youtube.com/channel/UC9S6VVcdkdfuCn1Hc4RRXEQ](https://www.youtube.com/channel/UC9S6VVcdkdfuCn1Hc4RRXEQ)](https://www.youtube.com/channel/UC9S6VVcdkdfuCn1Hc4RRXEQ)

Entrée libre

Chow Gar (ex-XxX) mêle les énergies du rock et de l’électro. Rythmes dansants, basse puissante, guitare aérienne, danse contaminante. Une musique qui prend au corps. En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir 3 ter rue du stade 86150 Queaux Queaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T21:00:00 2021-07-31T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Queaux, Vienne Autres Lieu En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Adresse 3 ter rue du stade 86150 Queaux Ville Queaux