chouRAVE – w/ Maud Geffray, Freeda Musique, Lylou Dallas & Delphine Lafrange Le Chapiteau, 12 mars 2022, Marseille.

Le Chapiteau, le samedi 12 mars à 20:00

Savez-vous planter les choux, à la mode de chez elles ? Elles les plantent en tapant du pied et font trembler tout le quartier ! Quoi ?! Toute la Belle de Mai va donc être retournée ? Non, vous ne rêvez pas, ça va raver ! Une nuit subtilisée à coup de BPM, vos tympans chouravés par le crew Lab’Elles… On nous dit dans l’oreillette que les pickroquettes ne sont pas venu·es pour vous raconter des salades… Mettez vos plus belles bottes en caoutchouc et vos gants de jardinage, et surtout… ne restez pas planté·es là (vous l’avez celle-là ? allélaaaa) ! — LINE UP — MAUD GEFFRAY Maud Geffray est compositrice de musique électronique française et DJ. Connue pour son univers puissant et onirique, elle se fait aussi bien remarquer derrière des platines en tant que DJ pour des sets aux influences techno et transe que grâce à ses compositions musicales. En 2017, elle sort son 1er album «Polaar», musique électronique aux influences dreampop, chez Pan European Recording. L’année suivant, elle signe «StillLife», une pièce musicale hommage à Philip Glass qu’elle a écrite pour synthétiseurs et harpe. Maud Geffray compose également des BO de films et documentaires, collabore avec des artistes contemporains comme Xavier Veilhan (dont elle a composé la musique du spectacle sur patinoire «Compulsory Figures» il y a deux ans). Tout récemment, elle a signé le premier et très remarqué remix officiel du mythique thème du Grand Bleu de Eric Serra. Elle a également ouvert la discographie de Warriorecords, le nouveau label de Rebeka Warrior, avec un EP de techno puissante. Elle est également membre du duo Scratch Massive. Maud sortira son deuxième album en mai prochain chez Pan European Recording, et présentera un live électronique de Ad Astra produit avec aamourocean. [https://soundcloud.com/maudgeffray](https://soundcloud.com/maudgeffray) FREEDA MUSIQUE Depuis 2006 où elle se découvre une passion pour le mix analogique, Freeda reste fidèle à ce support authentique et mixe exclusivement sur vinyles. Elle puise ses racines électroniques dans une culture trance underground qui au fil du temps ne cessera de l’inspirer et la guider. Elle nous propose une techno mentale, minimale, libre, qui transporte souvent le dancefloor dans une transe collective. De par sa musique, Freeda espère transmettre un message de tolérance et ouvre les esprits avec une seule connexion : LA VIBRATION ! [https://soundcloud.com/freeda-musique](https://soundcloud.com/freeda-musique) LYLOU DALLAS Passionnée de musique, Lylou entamme d’abord une carrière dans la danse, et, s’intéressant particulièrement à la relation rythme/mouvement, elle en vient naturellement au son avec le DJing. Elle débute sur vinyles début 2000 à Maseille en jouant Techno/Minimal aux côtés du live Amadéhouse. Elle travaille actuellement sur son premier EP. Toujours emprunts d’innatendu, ses mix se composent toujours de petites perles électroniques voyageant du Nu Disco à la Techno pour le plus grand plaisir du dancefloor ! [https://soundcloud.com/lylou-dallas](https://soundcloud.com/lylou-dallas) DELPHINE LAFRANGE Pianiste attirée par le domaine du spectacle depuis son enfance, elle commence à mixer en 2007 sur platines vinyles. Elle est aussi la fondatrice, présidente/directrice de Lab’Elle depuis mars 2015, promoteur artistique, booker, concepteur et organisateur d’événements dans le but de mettre en avant des artistes féminines issues des scènes régionales, nationales et internationales. Ses DJ sets tech-house / techno-groovy, festifs et acides amènent naturellement le public sur la piste. ” [https://soundcloud.com/delphinelafrange](https://soundcloud.com/delphinelafrange) 20h00 : Ouverture des portes 22h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/24j5udeh](https://tinyurl.com/24j5udeh) AVANT 22H : 7e + frais de loc APRES 22H : 12e + frais de loc SUR PLACE : 15e ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra compter un supplément tarifaire de 8e (différence avec le prix du billet sur place). — INFOS PRATIQUES — ⚠️ PASS VACCINAL OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 12 ans ⚠️ On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

partir de 7,59€ en pré-vente / 15€ sur place

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:00:00 2022-03-12T04:00:00