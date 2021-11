chouRAVE – w/ Electronic Meeting, PH4 Le Chapiteau, 27 novembre 2021, Marseille.

chouRAVE – w/ Electronic Meeting, PH4

Le Chapiteau, le samedi 27 novembre à 20:00

chouRAVE | La rave qu’on ne vous a pas volée Vous reprendrez bien un peu de chou, un peu de rave, un peu de chourave? A destination des vrai·es de vrai·es, les soirée chouRAVE débarquent au Chapiteau avec une seule intention : vous faire danser sur la tête tout en tapant du pied au plafond. Rien que ça. Tenez vous prêt·es à vous faire chourave votre soirée par des dealeurs et dealeuses de son expérimenté·es. C’est même pas du vol en plus, parce que vous en redemanderez toujours plus. Vous mêmes vous savez. LINE UP : ELECTRONIC MEETING (Eve Dahan & L’Atomiste – Dj set b2b – Techno) Originaire de Marseille, Electronic Meeting est un duo composé d’Eve Dahan et L’Atomiste. Projet où les univers de chacun.e se mélangent pendant un back to back sans limite autour de la musique électronique. Inclassables et toujours dancefloors, leurs prestations sont à chaque fois un voyage vers de nouveaux horizons musicaux. Avec des invité.e.s ou en tête à tête, le résultat est le même : 100 % improvisation, partage, groove et énergie ! Présent.e.s depuis 4 ans sur les scènes du sud de la France, on peut également les retrouver en résidence tous les mois sur Cave Carli Radio. [https://www.mixcloud.com/Electronic_Meeting/](https://www.mixcloud.com/Electronic_Meeting/) PH4 (Collectif) [https://soundcloud.app.goo.gl/2popH8fZDLWz4tfu8](https://soundcloud.app.goo.gl/2popH8fZDLWz4tfu8) VINCE Aux racines multi culturelles, bercé par la funk et propulsé par le hip hop, il se reconnaît dans la house et la tech-house. Influencé par des DJs comme Steve Bug, Miguel Campbell, Tapesh et bien d’autres… Principalement aux platines dans la région marseillaise, il fait parti du collectif ph4 pour le côté préliminaire festif. [https://soundcloud.app.goo.gl/tFoT6JvmobNgk35C8](https://soundcloud.app.goo.gl/tFoT6JvmobNgk35C8) WOLK Wolk est un des DJ du collectif @explorcollectif, organisateur d’évènement décalé où la musique n’est qu’une facette de l’univers proposé. Il vous proposera samedi un moment entre le groove du Katterblau et la rugueur de la techno berlinoise pour une techno progressive de renom. [https://soundcloud.app.goo.gl/hFF7RWnXRLhLWqtJA](https://soundcloud.app.goo.gl/hFF7RWnXRLhLWqtJA) DON PAC B2B BENZO Don PaC, Artiste depuis la création de PH4 et BenzO fondateur du collectif, vont s’entendre en duo pour un set incontournable ! Leur deux styles allant d’une techno roulante et profonde de Don PaC, à une techno rave et rythmée pour BenzO, vont entrer en symbiose avec l’espace et vous proposer un set qui restera dans vos mémoires. [https://soundcloud.app.goo.gl/tFoT6JvmobNgk35C8](https://soundcloud.app.goo.gl/tFoT6JvmobNgk35C8) 20h00 : Ouverture des portes 22h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/s8b77fww](https://tinyurl.com/s8b77fww) AVANT 22H : 5e + frais de loc APRES 22H : 10e + frais de loc SUR PLACE : 15e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra compter un supplément tarifaire de 10e. _ _ _ INFOS PRATIQUES ⚠️ PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 12 ans ⚠️ : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 72h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

A partir de 5,59€ en pré-vente / 10€ sur place

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T20:00:00 2021-11-27T04:00:00