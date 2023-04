Stage de Hand et accrobranches Choumouroux, 18 avril 2023, Yssingeaux.

Les stages de printemps sont ouverts aux licenciés et aux non licenciés du HSBY Handball.

Richard, Emma et Emilie vous accompagneront pour jouer au hand le matin à Choumouroux et l’après-midi récréatif au domaine de la Rouveure

Prévoir pique nique au COC.

2023-04-18 à ; fin : 2023-04-19 . EUR.

Choumouroux Complexe Omnisports

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The spring camps are open to HSBY Handball members and non-members.

Richard, Emma and Emilie will accompany you to play handball in the morning at Choumouroux and in the afternoon at the domaine de la Rouveure

Bring a picnic at the COC

Los cursos de primavera están abiertos a miembros y no miembros de HSBY Handball.

Richard, Emma y Emilie te acompañarán a jugar al balonmano por la mañana en Choumouroux y por la tarde en el Domaine de la Rouveure

Trae un picnic al COC

Die Frühjahrslehrgänge sind offen für Lizenzinhaber und Nichtlizenzinhaber des HSBY Handball.

Richard, Emma und Emilie werden Sie begleiten, um morgens in Choumouroux Handball zu spielen und am erholsamen Nachmittag im Domaine de la Rouveure

Picknick im COC vorsehen

