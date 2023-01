FRIP’N’BASS Chouga Barrio Club Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

FRIP’N’BASS Chouga Barrio Club, 28 janvier 2023, Lille. FRIP’N’BASS Samedi 28 janvier, 21h00 Chouga Barrio Club Soirée DJ set et pop-up store friperies Chouga Barrio Club 32 rue des sarrazins lille Wazemmes Lille 59037 Nord Hauts-de-France

https://fr-fr.facebook.com/ChougaBarrioClub ⚡️ FRIP’N’BASS ⚡️ TMPA Crew débarque avec un concept inédit pour bien débuter 2023 ?

Pour cette première au Chouga Barrio, on vous prépare un DJ set underground de 21h à 2h !

Pour l’occasion, le crew s’associe à la friperie DIMENSION et la marque HEX6; de quoi prendre votre dose de bass et préparer vos prochains outfits à petit prix !

Que tu sois fan de Drum n’ Bass ou que tu aies envie de choper des pépites vintage, rdv au Chouga Bario le 28.01 pour passer une soirée inédite ?

