CHOUF Toulouse, 1 avril 2022

CHOUF ÉCLUSE SAINT-PIERRE 5 Allée de Brienne Toulouse

2022-04-01 21:30:00

Toulouse Haute-Garonne

13.8 EUR Après avoir démarré la tournée de l’album “Volatils” au Métronum à Toulouse en 2017, quoi de plus beau que de la terminer à Toulouse à L’Ecluse?

Du rock, des cuivres, des chansons qui questionnent la fragilité et la volatilité de l’être dans la société contemporaine au travers de l’état orageux du monde, des migrants des mers, des amours, des peurs et des questionnements resurgis de l’enfance… Ces thèmes graves et personnels sont enluminés par des tableaux métaphoriques riches de sens et d’émotions.

Simon Portefaix: batterie

Kévin Balzan: basse

Guillaume Pique: trombone et guitare électrique

Daniel Dru: trompette et clavier

Simon Chouf: chant et guitares

Écluse Saint-Pierre c’est la nouvelle salle de concert du centre ville derrière la place Saint Pierre, toute équipée en sound system DnB et toute neuve !

ÉCLUSE SAINT-PIERRE 5 Allée de Brienne Toulouse

