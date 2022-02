Chouf : lecture musicale Médiathèque Muncipale, 25 mars 2022, Bruz.

Chouf : lecture musicale

Médiathèque Muncipale, le vendredi 25 mars à 19:00

Au fil des souvenirs et des silences, d’échanges réels et imaginaires se tisse une histoire plurielle et contemporaine. Avec pudeur, subtilité et humour, ‘Chouf’ (Éditions Espace 34) évoque la vie d’aujourd’hui tiraillée entre deux rives et les espoirs d’une vie que l’on espère un jour réconciliée. À l’occasion de la commémoration des accords d’Evian et du « Printemps des poètes », la médiathèque, en partenariat avec la Fédération des cafés-librairies de Bretagne, accueille cette lecture sonore envoûtante composée de 80 bulles poétiques émouvantes et inspirantes.

Gratuit. Réservation conseillée

L’auteur Sébastien Joanniez et le clarinettiste Pierre Lassailly nous proposent un périple en Algérie entre poésie et musique. Découvrez ce talentueux duo !

Médiathèque Muncipale 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz Centre ville Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T19:00:00 2022-03-25T20:30:00