« Chouf le Ciel », 25 juin 2022

2022-06-25 – 2022-06-25 Dans le cadre de la journée Summer Day du CIAM, la compagnie Colokolo présentera sa création « Chouf le Ciel » dans le Petit Théâtre dans la Forêt.



Dans un rythme énergique, ces artistes marocains vous feront voyager à travers plusieurs disciplines : bascule, mât chinois, jonglage, manipulation d’objets, musique, danses urbaines. Ces circassiens vous emmèneront dans leur univers qui joue et déjoue les contradictions de notre monde avec un humour désarmant!



Du rire au frisson, « Chouf le Ciel » vous fait traverser toutes les émotions dans un ensemble poétique ! Venez découvrir la création circassienne « Chouf le Ciel » de la Cie Colokolo, dans le Petit Théâtre dans la Forêt du CIAM ! contact@ciam-aix.com +33 4 65 04 61 42 http://www.artsenmouvement.fr/



dernière mise à jour : 2022-05-18

