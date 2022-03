Chouettes, hiboux, cailloux, genoux… Thouars, 18 mars 2022, Thouars.

Chouettes, hiboux, cailloux, genoux… Thouars

2022-03-18 – 2022-03-18

Thouars Deux-Sèvres

EUR Nocturnes et très discrets, ces oiseaux aux allures fantomatiques sont au cœur de nombreuses croyances et légendes qui leurs mènent la vie dure. À l’occasion d’une balade nocturne sur l’Espace Naturel Sensible du Côteau des Petits Sablons, vous partirez à la recherche des chouettes et hiboux. Et qui sait, peut-être aurez-vous la chance de les entendre ou de les voir…

Pensez à prévoir des vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Réservation obligatoire, nombre de place limité à 20 personnes.

Animation à partir de 5 ans programmée dans le cadre de la 14ème nuit de la chouette.

Retrouvez toutes les animations programmées dans le cadre de la nuit de la chouette sur : http://nuitdelachouette.lpo.fr/

À l’occasion d’une balade nocturne, partez à la recherche des chouettes et hiboux qui peuplent le Thouarsais ! Réservation obligatoire, nombre de place limité à 20 personnes. À partir de 5 ans. Balade programmée dans le cadre de la nuit de la chouette.

+33 5 49 66 17 65

LPO

Thouars

