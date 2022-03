Chouettes et hiboux du nord de l’Yonne Les Vallées de la Vanne Les Vallées de la Vanne Catégories d’évènement: Les Vallées de la Vanne

Yonne

Chouettes et hiboux du nord de l’Yonne Les Vallées de la Vanne, 18 mars 2022, Les Vallées de la Vanne. Chouettes et hiboux du nord de l’Yonne Rue de l’Érable Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne

2022-03-18 18:30:00 – 2022-03-18 21:30:00 Rue de l’Érable Le Maquis de Vareilles

Les Vallées de la Vanne Yonne Les Vallées de la Vanne EUR Didier Duchesne, de l’association CPN Réveil Nature, propose une conférence-projection sur les chouettes et les hiboux du Nord de l’Yonne.

Écoute nocturne sur le terrain (si le temps le permet).

Réservation conseillée. Rue de l’Érable Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne

