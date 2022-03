CHOUETTE, UNE COLO ! Centre du Kent,Hardelot Neufchâtel-Hardelot Catégories d’évènement: Neufchâtel-Hardelot

du lundi 15 août au mardi 23 août à Centre du Kent, Hardelot

Séjour de vacances artistiques pour les enfants de 7 à 13 ans. Du 15 au 23 août 2022 au centre du Kent à Hardelot. Pratique du chant choral, du théâtre, création d’un spectacle joué à la fin du séjour. Animations créatives, sportives, ludiques pendant tout le séjour dans le centre boisé.

590 € animation, hébergement et repas compris.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-15T14:00:00 2022-08-15T23:00:00;2022-08-16T04:00:00 2022-08-16T23:00:00;2022-08-17T04:00:00 2022-08-17T23:00:00;2022-08-18T04:00:00 2022-08-18T23:00:00;2022-08-19T04:00:00 2022-08-19T23:00:00;2022-08-20T04:00:00 2022-08-20T23:00:00;2022-08-21T04:00:00 2022-08-21T23:00:00;2022-08-22T04:00:00 2022-08-22T23:00:00;2022-08-23T04:00:00 2022-08-23T17:00:00

