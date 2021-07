Grand-Couronne Maison des forêts d'Orival Grand-Couronne, Seine-Maritime Chouette sortie Maison des forêts d’Orival Grand-Couronne Catégories d’évènement: Grand-Couronne

Seine-Maritime

Chouette sortie Maison des forêts d’Orival, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Grand-Couronne. Chouette sortie

Maison des forêts d’Orival, le mardi 27 juillet à 21:30

Animée par le GONm

Gratuit – Inscription obligatoire : grande.noe@gonm.org ou par SMS au 06 07 27 97 89

Baladez-vous de nuit en forêt, tendez l’oreille, vous entendez le cri de la chouette ? Profitez de cette balade avec un ornithologue pour en apprendre plus sur nos rapaces nocturnes de Normandie. Maison des forêts d’Orival Allée des roches, Orival Grand-Couronne Les Essarts Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-27T21:30:00 2021-07-27T23:30:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2021-07-27T21:30:00 2021-07-27T23:30:00