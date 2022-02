Chouette, que fais-tu ? Saint-Malon-sur-Mel, 24 août 2022, Saint-Malon-sur-Mel. Chouette, que fais-tu ? Saint-Malon-sur-Mel

Nuit de la chouette : A la découverte des animaux qui peuplent la nuit… Une atmosphère bien particulière vous feront vivre des émotions inhabituelles dans un site teinté de mystère à la carrière de la Marette de Saint Malon sur Mel. Accompagné d'un animateur, vous découvrirez les habitants sauvages de la nuit. Gratuit. Avec le soutien du département d'Ille et Vilaine et la Communauté de communes de Brocéliande, en partenariat avec la station biologique de Paimpont. Prévoir des vêtements chauds. la-soett@wanadoo.fr +33 2 97 22 74 62 http://www.ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels

