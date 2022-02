Chouette ! la mer est basse ! Andernos-les-Bains, 15 avril 2022, Andernos-les-Bains.

Chouette ! la mer est basse ! Club de Voile S.N.A 1 Avenue Louis Lamothe Andernos-les-Bains

2022-04-15 – 2022-04-15 Club de Voile S.N.A 1 Avenue Louis Lamothe

Andernos-les-Bains Gironde

9 9 EUR La mer est basse, l’estran devient alors le terrain d’incroyables découvertes ! Venez explorer les trésors du Bassin d’Arcachon et observer les “supers pouvoirs” de la faune et de la flore face aux marées !

Adapté aux plus de 6 ans.

+33 5 56 82 02 95

Andernos Tourisme

