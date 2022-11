Chouette, du piano ! Dijon Dijon Catégories d’évènement: 21000

21000 Ouverture du Festival samedi 19 novembre à 20h30 avec François-René Duchâble et Sandrine Tacchino dans un programme festif à 4 mains, accompagnés par leur complice Alain Carré, comédien.

Dimanche 20 novembre à 11h, Charles Slusznis nous fera voyager de Rameau à Rachmaninov, en passant par Mozart, Beethoven et Chopin.

Place à Jean-Sébastien Bach pour le concert de clôture dimanche 20 novembre à 17h! Nous célébrerons le 300ème anniversaire du recueil de 24 Préludes et Fugues du livre I du Clavier bien tempéré, interprété par Benoît Tourette.

Réservations au 06 14 38 03 45 chouettedupiano@gmail.com

