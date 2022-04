Chouette balade ! Musée départemental de la montagne Haut-du-Them-Château-Lambert Catégories d’évènement: Haut-du-Them-Château-Lambert

Partez à la recherche des animaux nocturnes, qui peuplent parfois nos nuits, lors d’une chouette’balade dans les massifs entourant le parc du musée.

Aux côtés des spécialistes de la Maison de la Nature de Château-Lambert, découvrez toute la vie nocturne et les bruits qu’elle produit en vous promenant de nuit aux alentours du musée ! http://musees.www.cg70.fr Upon registration. Limited gauge. Provide footwear suitable for hiking. Saturday 14 May, 20:00, 21:00, 22:00 ¡Junto a los especialistas de la Casa de la Naturaleza de Château-Lambert, descubra toda la vida nocturna y los ruidos que produce paseando de noche por los alrededores del museo! Inscripción. Medidor limitado. Prever zapatos adecuados para el senderismo. Sábado 14 mayo, 20:00, 21:00, 22:00 Château Lambert, 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert, Bourgogne-Franche-Comté, France 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert Bourgogne-Franche-Comté

Détails Heure : 22:00 - 20:45 Catégories d’évènement: Haut-du-Them-Château-Lambert, Haute-Saône, Nuit des musées Autres Lieu Musée départemental de la montagne Adresse Château Lambert, 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert, Bourgogne-Franche-Comté, France Ville Haut-du-Them-Château-Lambert

