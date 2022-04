Chouette balade ! Musée départemental de la montagne Haut-du-Them-Château-Lambert Catégories d’évènement: Haut-du-Them-Château-Lambert

Haute-Saône

Chouette balade ! le samedi 14 mai 2022

le samedi 14 mai à Musée départemental de la montagne

Aux côtés des spécialistes de la Maison de la Nature de Château-Lambert, découvrez toute la vie nocturne et les bruits qu’elle produit en vous promenant de nuit aux alentours du musée !

Sur inscription. Jauge limitée. Prévoir des chaussures adaptées à la randonnée.

Partez à la recherche des animaux nocturnes, qui peuplent parfois nos nuits, lors d’une chouette’balade dans les massifs entourant le parc du musée. Musée départemental de la montagne Château Lambert, 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert, Bourgogne-Franche-Comté, France Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:45:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:45:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:45:00

Musée départemental de la montagne
Adresse: Château Lambert, 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert, Bourgogne-Franche-Comté, France

Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône