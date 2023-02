Choucroute party, 19 février 2023, Champagnac-la-NoailleChampagnac-la-Noaille . Choucroute party Champagnac-la-Noaille Correze Champagnac-la-Noaille

Soirée « Choucroute Party » organisée par l'Entente Champagnacoise.

Menu : apéritif, potage, choucroute garnie, dessert, café. Buvette.

À 12h à la salle des fêtes.

18€/personne. Réservation obligatoire avant le 12 février au 06 12 38 78 36 ou 06 88 77 36 54. Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille

