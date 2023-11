Apéro Mensuel autour du vélo à Asnières : Associations MDB et Paris en Selle Chouchou Montrouge, 1 décembre 2023, Montrouge.

Apéro Mensuel autour du vélo à Asnières : Associations MDB et Paris en Selle Vendredi 1 décembre, 18h30 Chouchou

Nos associations MDB Asnières et Paris en Selle, ont le plaisir de vous convier à notre Apéro Mensuel! L’évènement est ouvert à toutes et à tous, que vous soyez déjà adhérent(e) ou non

Cet évènement sera l’occasion de vous partager les événements à venir et de passer un moment convivial.

Voici les détails de l’évènement :

: Vendredi 1er décembre

: À partir de 18h30

: Chouchou, 11 Avenue de la Paix 92600 Asnières-sur-Seine

L’apéro mensuel est l’occasion idéale de découvrir les associations autour du vélo à Asnières en profitant de l’atmosphère chaleureuse de chez Chouchou.

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre association MDB Asnières, vous pouvez compléter votre adhésion sur notre site internet https://mdb-idf.org/adhesion/ et nous suivre sur les réseaux sociaux.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’association Paris en Selle, rendez-vous sur le site internet https://parisenselle.fr/

Chouchou 11 Avenue de la Paix 92600 Montrouge 92120 Quartier Jean Jaurès Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T18:30:00+01:00 – 2023-12-01T22:30:00+01:00

apéromensuel apéro