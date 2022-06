CHOUANS DU HAUT-ANJOU, EN AVANT ! – MARIGNÉ Les Hauts-d’Anjou Les Hauts-d'Anjou Catégories d’évènement: 49330

Les Hauts-d’Anjou 49330 De nombreux bénévoles seront mobilisés le 17 juin 2022 pour présenter leur spectacle en plein-air « Chouans du Haut-Anjou, en avant ! ». Qu’ils soient sous les projecteurs ou derrière, ils auront tous à cœur de vous proposer une prestation de qualité dont les bénéfices financeront la restauration du patrimoine de la commune.

Pour clôturer la soirée un feu d’artifice sera tiré pour minuit (entrée libre pour l’occasion !)

Spectacle « Chouans du Haut-Anjou, en avant ! » proposé le 17 juin 2022 à Marigné (Les Hauts-d'Anjou). ahpmarigne@gmail.com +33 6 84 39 73 66

