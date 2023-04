De la Préhistoire à l’Histoire à St MARTIN de CHOUAIN Portail principal de l’église, 13 mai 2023, Chouain.

Chorale et/ou soliste à la tombée du jour dans l’église.

Exposition d’outils préhistoriques trouvés localement (Nonant)

Visites guidées mettant en évidence les évolutions de l’église Saint-Martin du Xème au XIXème siècle.

2023-05-13 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-13 23:00:00. .

Portail principal de l’église

Chouain 14250 Calvados Normandie



Choir and/or soloist at dusk in the church.

Exhibition of prehistoric tools found locally (Nonant)

Guided tours highlighting the evolution of the Saint-Martin church from the 10th to the 19th century

Coro y/o solista al atardecer en la iglesia.

Exposición de herramientas prehistóricas encontradas en la zona (Nonant)

Visitas guiadas que muestran la evolución de la iglesia Saint-Martin del siglo X al XIX

Chor und/oder Solist bei Sonnenuntergang in der Kirche.

Ausstellung von lokal gefundenen prähistorischen Werkzeugen (Nonant)

Führungen, die die Entwicklungen der Kirche Saint-Martin vom 10. bis zum 19. Jahrhundert hervorheben

Mise à jour le 2023-04-09 par Conseil Départemental