île de France Chotto Xenos Catégorie d’évènement: île de France

Chotto Xenos, 12 janvier 2022, . Date et horaire exacts : Le jeudi 13 janvier 2022

de 20h30 à 21h45

Le mercredi 12 janvier 2022

de 19h30 à 20h45

payant

Le dernier solo du danseur Akram Khan, « XENOS », chef-d’œuvre d’émotion autour des soldats des colonies envoyés se battre dans les tranchées d’Europe, est ici réadapté à destination d’un public familia Qu’est-ce que la réalité de la guerre pour un enfant d’aujourd’hui qui la regarde à travers les écrans et y joue sur console ? Comment faire entrer les jeunes générations dans un espace artistique où ils peuvent réfléchir à l’avenir de leur monde, à la beauté de la tolérance, à la tendresse des cultures métissées ? Autant de questions, autant de réponses à vivre en famille, dans l’enchantement d’une œuvre touchante, splendide, qui propose « le meilleur de la danse et de la musique » – et pourquoi pas aussi le meilleur de l’humanité ? Direction artistique et chorégraphie originale de XENOS Akram Khan Mise en scène et adaptation de Chotto Xenos Sue Buckmaster (Theatre-Rites) Contact : https://www.maisondelamusique.eu/2021-2022/chotto-xenos-1/ Danse

2022-01-12T19:30:00+01:00_2022-01-12T20:45:00+01:00;2022-01-13T20:30:00+01:00_2022-01-13T21:45:00+01:00

