Rendez-vous au Studio 104pour un concert de Musique de chambre présenté par Saskia Deville Chostakovitch est devenu un familier des programmes de nos concerts. Mais si vous connaissez dernière symphonie (la Quinzième), vous serez surpris de l’entendre ici arrangée pour une formation de chambre par Viktor Derevianko. En quatre mouvements, avec un vaste Adagio final, toute la rage et l’ironie du compositeur russe à l’état brut, implacable, incisif. DIMITRI CHOSTAKOVICH

Symphonie n° 15, arrangement de Viktor Derevianko SASKIA DE VILLE présentation

Musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

SARAH NEMTANU violon

RAPHAËL PERRAUD violoncelle

FRANZ MICHEL piano

