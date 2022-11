Choses vues… et chantées ! Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Choses vues… et chantées ! Aix-en-Provence, 4 décembre 2022, Aix-en-Provence. Choses vues… et chantées !

24 Boulevard De la République MJC – Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône MJC – Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert 24 Boulevard De la République

2022-12-04 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-04 16:30:00 16:30:00

MJC – Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert 24 Boulevard De la République

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Sur une idée originale de Christophe Barbier, journaliste et comédien, une adaptation théâtrale d’après l’œuvre de Victor Hugo « Choses vues », compilation de scènes aperçues au hasard des rues ou des événements politiques, des réflexions inspirées par la misère du peuple ou par la beauté de la nature, des aphorismes jaillis de ses contemplations poétiques ou de ses réflexions humanistes.

Des milliers de pages dont Christophe Barbier a dégagé et classé des anecdotes édifiantes, des pensées fulgurantes, des rêveries mystérieuses. De nombreux textes de Victor Hugo ont été mis en musique par les plus grands compositeurs: Bizet, Donizetti, Fauré, Hahn, Lalo, Liszt, …

Ces œuvres, interprétées par la soprano Pauline Courtin et la pianiste Anaït Sérékian, s’ajoutent aux mots du poète pour nous offrir ce spectacle dans le cadre d’Une 5ème Saison. Poèmes, extraits de pièces de théâtre ou pages de prose : de nombreux textes de Victor Hugo ont été mis en musique par les plus grands compositeurs de son siècle et du suivant. Ces morceaux sont interprétés par Pauline Courtin dans Choses vues et chantée. evenementiel@mjc-aixenprovence.fr +33 4 42 26 36 50 https://www.mjc-aixenprovence.fr/ MJC – Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert 24 Boulevard De la République Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône MJC - Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert 24 Boulevard De la République Ville Aix-en-Provence lieuville MJC - Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert 24 Boulevard De la République Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Choses vues… et chantées ! Aix-en-Provence 2022-12-04 was last modified: by Choses vues… et chantées ! Aix-en-Provence Aix-en-Provence 4 décembre 2022 24 Boulevard De la République MJC - Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne aix en provence Bouches-du-Rhne

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône