Chose due : Ligne 10 – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La), 4 mars 2023, Nantes.

2023-03-04

Horaire : 21:00 22:00

Gratuit : non Tarif plein : 13 euros Tarif réduit : 10 euros Tout public

Ils et elles vous l’ont promis dans le podcast, maintenant, place au spectacle ! Chaque début de mois, la Fabrique à Impros convie des improvisateurs et improvisatrices à un temps de brainstorming, sans qu’ils et elles sachent avec qui ni pour quoi faire. Ce rendez-vous est en réalité l’occasion d’une rencontre, d’une discussion, d’échanges et de découvertes… À l’issue de cette réunion naîtra une idée de spectacle, de format improvisé… ou tout du moins une envie ! Pour suivre leurs cheminements de pensées au plus près, comme si vous y étiez, la Fabrique à Impros a créé un tout nouveau podcast : Chose Promise. Au fil des épisodes, vous pourrez ainsi suivre les discussions de ces comédiens et comédiennes, leurs propositions, leurs pistes de réflexion autour d’un projet en construction. Et à la fin de chaque mois, le résultat se concrétisera sur scène avec un spectacle imaginé dans la continuité des échanges entre ces artistes. Venez découvrir si le résultat final correspond à leur idée initiale, ou si les choses ont bougé depuis le podcast ! Voici le lien du podcast pour suivre cette aventure : lafabriqueaimpros.com/le-podcast-a-impros Création proposée de la Fabrique à Impros, sur une idée originale de Kévin Guéguen. Durée : 1h15.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

