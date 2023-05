CHORUS LINE #9 – Poulenc / Britten, Accentus Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris CHORUS LINE #9 – Poulenc / Britten, Accentus Maison de la Radio et de la Musique, 30 juin 2023, Paris. Le vendredi 30 juin 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant de 8 à 26€ Rendez-vous à la Maison de la Radio et de la Musique pour un concert de musique chorale avec le chœur Accentus sous la direction de Stephen Layton. FRANCIS POULENC

Quatre petites prières de Saint François d’Assise PIERRE VILLETTE

Attende Domine

O Sacrum convivium

Hymne à la Vierge

Ave verum BENJAMIN BRITTEN

A Hymn to the Virgin

Chorale after an old French carol

Sacred and profane ACCENTUS

STEPHEN LAYTON direction Coproduction Radio France/Opéra de Rouen Normandie/ Accentus Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/musique-chorale/chorus-line-9/poulenc-britten-accentus https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228544816074

Julien Benhamou Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Maison de la Radio et de la Musique Adresse 116 avenue du Président Kennedy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison de la Radio et de la Musique Paris

Maison de la Radio et de la Musique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

CHORUS LINE #9 – Poulenc / Britten, Accentus Maison de la Radio et de la Musique 2023-06-30 was last modified: by CHORUS LINE #9 – Poulenc / Britten, Accentus Maison de la Radio et de la Musique Maison de la Radio et de la Musique 30 juin 2023 Maison de la Radio et de la Musique Paris,Paris

Paris Paris