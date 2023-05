Chorus line #8 Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

En compagnie de jeune musiciens parmi les plus brillants de leur génération, le Chœur de Radio France interprète un florilège de grandes pages de la musique française. En compagnie de jeune musiciens parmi les plus brillants de leur génération, le Chœur de Radio France interprète un florilège de grandes pages de la musique française. Celle de la grande époque qui, dans la foulée de la guerre franco-prussienne et à la bascule du XIX e et du XX e siècle, a connu une extraordinaire efflorescence. Les voix de Judith Van Wanroij, d’Isabelle Druet, de Cyrille Dubois et de Thomas Dolié devraient apporter un supplément d’épice et de parfum à ce programme on ne peut plus mouvementé, riche et captivant. Œuvres de SAINT-SAËNS, GRANDVAL, GUILMANT, RENIÉ, DUBOIS, BONIS, CAPLET, DUPARC, LA TOMBELLE, LABOLE, BOËLLMANN, SOHY, DELIBES, FAURÉ, CHAMINADE, GOUNOD KAROL MOSSAKOWSKI orgue

ANAÏS GAUDEMARD harpe

YANN DUBOST contrebasse

CHOUCHANE SIRANOSSIAN violon

VICTOR JULIEN-LAFERRIÈRE violoncelle

CYRILLE DUBOIS ténor

JUDITH VAN WANROIJ soprano

ISABELLE DRUET alto

THOMAS DOLIÉ baryton

CHŒUR DE RADIO FRANCE

En coproduction avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française

